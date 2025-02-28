الرياضة وزارة الرياضة تنظم ندوة للتسامح والشمولية في الرياضة على هامش اجتماعات الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

الرياض- هاني البشر

نظّمت وزارة الرياضة أمس الخميس 27 فبراير 2025م، بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وبالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، ندوة بعنوان “التسامح والشمولية في الرياضة: محفّز لتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، وبحضور المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، وتواجد نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين والرياضيين يمثلون أكثر من (22) دولة. وشهدت الندوة التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وافتتحها معالي الأستاذ زهير بن محمد الزومان، مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان، مناقشة عدد من المحاور التي تركز على دور الرياضة في ترسيخ قيم التسامح والمساواة، وتعزيز حقوق الإنسان عالميًّا. وشارك جلسة النقاشات الوكيل المساعد للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في وزارة الرياضة محمد أولياء، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحصيني، وسائقة الرالي المحترفة مشاعل العبيدان، إلى جانب مدير الصحة والشراكات المتعددة الأطراف في منظمة الصحة العالمية الدكتور جودنز سيبر شمديت، ورئيس فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز في المفوضة السامية لحقوق الإنسان يميتر شاليف، والأمين العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان فاطمة بركان، بالإضافة إلى مشاركة اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني. وتناول المشاركون من الجانب السعودي في الندوة قصة التحول في القطاع الرياضي ودور رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الحياة، وتمكين المرأة في القطاع الرياضي، والتطور الذي حدث في هذا الملف، كما استعرض باقي المتحدثين تجارب متنوعة في القطاع الرياضي وحقوق الإنسان.