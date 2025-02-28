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حارس الجبلين يعتذر عن الاعتداء على الحكم
الرياضة

حارس الجبلين يعتذر عن الاعتداء على الحكم

صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1446 هـ      28 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اعتذر البرازيلي مارسيلو كارني، حارس مرمى الجبلين، عما بدر منه خلال مواجهة فريقه بنظيره العدالة، ضمن منافسات الجولة 23 بدوري يلو السعودي، الأربعاء الماضي.

وكان كارني قد اعتدى بالضرب على الحكم ممدوح آل شهدان بعد تسجيل العدالة هدفه الثاني في مشهد مؤسف.

وقال كارنس، في مقطع فيديو نشره في حسابه عبر منصة “إكس”: “أعتذر عما بدر مني، ليس هذا المشهد الذي أريد أن أقدمه لابنتي وللأجيال الشابة”.

وواصل: “أعتذر للحكم الذي كان يقدم عمله وللشعب السعودي، وسأساعد فريقي في تحقيق الانتصارات خلال المباريات القادمة”.

وختم حارس الجبلين: “ما حدث مؤسف، وأنا حزين للغاية، وأعدكم بألا يتكرر هذا الأمر مني مرة أخرى”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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