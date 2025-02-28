الرياضة النصر يفقد” لابورت وماني” أمام العروبة

البلاد- جدة

كشف نادي النصر عن طبيعة إصابة الثنائي” إيمريك لابورت وساديو ماني” قبل مواجهة العروبة. ويستضيف النصر فريق العروبة مساءاليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي. وقال حساب النصر الرسمي عبر منصة “إكس”: “لابورت يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع للتقييم المستمر من الجهاز الطبي لحين التعافي. أما ساديو ماني فيعاني من إجهاد عضلي، وسيتم إراحتهما في مباراة العروبة”.