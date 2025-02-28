الرياضة

النصر يفقد” لابورت وماني” أمام العروبة

صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1446 هـ      28 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
كشف نادي النصر عن طبيعة إصابة الثنائي” إيمريك لابورت وساديو ماني” قبل مواجهة العروبة.

ويستضيف النصر فريق العروبة مساءاليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

وقال حساب النصر الرسمي عبر منصة “إكس”: “لابورت يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع للتقييم المستمر من الجهاز

الطبي لحين التعافي. أما ساديو ماني فيعاني من إجهاد عضلي، وسيتم إراحتهما في مباراة العروبة”.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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