السعودية تواصل صدارتها للتصنيف الآسيوي لمسابقات الأندية

البلاد- جدة

حافظت السعودية على صدارتها لتصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الأندية، وفقًا للتحديث الأخير لمنتصف الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

وارتفع رصيد السعودية في التصنيف الآسيوي إلى 109.054 نقطة؛ بفضل انتصارات ممثلي الوطن في المسابقات الآسيوية هذا الموسم، التي وصلت إلى 24 فوزًا حتى الآن.

وتأهلت أندية الهلال والأهلي والنصر إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما تأهل نادي التعاون إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

من جانبه، ثمّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل تأهل أندية الهلال والأهلي والنصر إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وتأهل التعاون إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2؛ ما يعكس ريادة السعودية التي تتصدر التصنيف الآسيوي لمسابقات الأندية، متمنيًا لممثلي الوطن التوفيق والمضي قدمًا نحو الظفر باللقبين الآسيويين.