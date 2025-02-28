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اتحاد القدم ينفي التفاوض مع كامبوس
الرياضة

اتحاد القدم ينفي التفاوض مع كامبوس

صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1446 هـ      28 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛  ما تم تداوله في الساعات الأخيرة عن الدخول في مفاوضات مع البرتغالي لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لقيادة الإدارة الفنية للاتحاد.

ونشرت إدارة الإعلام بالاتحاد السعودي بيانًا أشارت من خلاله إلى عدم صحة الأخبار المتداولة حول التفاوض مع كامبوس.

ودعا الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أهمية التواصل المباشر مع إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بالاتحاد، عبر قنوات التواصل المتعددة لمزيد من تحري المصداقية في تلك الأخبار.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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