اتحاد القدم ينفي التفاوض مع كامبوس

البلاد- جدة نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ ما تم تداوله في الساعات الأخيرة عن الدخول في مفاوضات مع البرتغالي لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لقيادة الإدارة الفنية للاتحاد.

ونشرت إدارة الإعلام بالاتحاد السعودي بيانًا أشارت من خلاله إلى عدم صحة الأخبار المتداولة حول التفاوض مع كامبوس. ودعا الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أهمية التواصل المباشر مع إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بالاتحاد، عبر قنوات التواصل المتعددة لمزيد من تحري المصداقية في تلك الأخبار.