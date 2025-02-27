1.54 مليار ريال أرباح سابك

البلاد – الرياض

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، أرباحا قدرها 1.54 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بخسائر 2.77 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

وأوضحت الشركة التي تُعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة في الشرق الأوسط ، أن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض في إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بمبلغ 3.52 مليار ريال نتيجة لتقدير القيمة العادلة للشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) ، وارتفاع الربح التشغيلي.

وقال الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، إن الشركة حافظت على هوامش أرباح مستقرة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك ، والمرونة في عملياتها وأعمالها ، مؤكدا أن “سابك” تسير وفقًا لما هو مخطط له، بما في ذلك مشروع مجمع فوجيان للبتروكيماويات، باستثمارات إجمالية قدرها 24 مليار ريال في الصين، ومشروع ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر في المملكة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة (سابك إس كيه نكسيلين) بنسبة 40%، وافتتاح منشأة لتصنيع راتنج في سنغافورة خلال العام الماضي.