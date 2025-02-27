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 مدرب الاتحاد.. الأفضل في فبراير
الرياضة

 مدرب الاتحاد.. الأفضل في فبراير

صحيفة البلادaccess_time29 / شعبان / 1446 هـ      27 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت رابطة دوري روشن السعودي عن جوائز شهر فبراير، من خلال حسابها الرسمي عبر منصة “إكس” اليوم الخميس.

وحصل مصعب الجوير لاعب الشباب المُعار من الهلال على جائزة أفضل لاعب واعد.

ونجح الجوير في انتزاع الجائزة للمرة الخامسة في دوري روشن بالموسم الجاري.

وحصل البنمي أورلاندو موسكيرا حارس مرمى الفيحاء على جائزة أفضل حارس في دوري روشن عن شهر فبراير بعد تألقه الكبير مع “البرتقالي” خلال الجولات الماضية

ونال الفرنسي لوران بلان جائزة أفضل مدرب في روشن عن الشهر الجاري، بعد تألقه في قيادة الاتحاد وتوسيع فارق الصدارة مع الهلال.

ومنحت رابطة دوري روشن الأرجنتيني كريستيان جوانكا نجم نادي الشباب جائزة افضل لاعب في الشهر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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