الرياضة

ليفربول يتغلب على نيوكاسل ويعزز صدارته للبريمرليج

صحيفة البلادaccess_time29 / شعبان / 1446 هـ      27 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
عزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 27.

افتتح سوبوسلاي التسجيل للريدز في الدقيقة 11، ثم أضاف ماك أليستر الهدف الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة صاروخية من صناعة محمد صلاح.

بهذا الفوز، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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