ليفربول يتغلب على نيوكاسل ويعزز صدارته للبريمرليج

البلاد- جدة
عزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 27.
افتتح سوبوسلاي التسجيل للريدز في الدقيقة 11، ثم أضاف ماك أليستر الهدف الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة صاروخية من صناعة محمد صلاح.
بهذا الفوز، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس.
GOAL!
Alexis Mac Allister doubles Liverpool's lead and Arne Slot's side look to be going 13 points clear at the top!
🤝 @MoSalah assist#beINPL #LIVNEW #LFC pic.twitter.com/zRsd9jr4DE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 26, 2025