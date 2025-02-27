قوات الأمن تخدم المعتمرين بأحدث التقنيات

البلاد ــ جدة

في إطار تعزيز جهود المملكة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، تشارك دوريات الأمن في تنفيذ خطة قوات أمن العمرة لهذا العام، باستخدام أحدث التقنيات في الرصد والمتابعة.

وتتميز هذه الخطة بتوظيف كاميرات مراقبة متطورة بدرجة 360 على مركبات الدوريات، التي تتيح مراقبة سائر المواقع المحورية في المسجد الحرام والمناطق المحيطة به، كما تم دمج هذه الكاميرات مع تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تمكن من التعرف الفوري على أي أوامر متابعة أو رصد، ما يُسهم في تسريع استجابة الفرق الأمنية لأي حدث طارئ.

ولضمان تواصل فعّال وشامل، تم استخدام طائرات الدرون لمتابعة مواقف المعتمرين بشكل مستمر، حيث تساعد هذه الطائرات في توفير مراقبة دقيقة للمناطق ذات الكثافة العالية، ما يعزز من قدرة الجهات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على سلامة المعتمرين وتنظيم الحشود. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة المستمرة في تعزيز الأمن والسلامة خلال موسم العمرة، حيث تسعى إلى توفير أفضل الخدمات للزوار عبر أحدث التقنيات؛ لتسهيل الحركة وضمان سلامة المعتمرين والمصلين.