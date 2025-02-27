قطار الحرمين السريع يرفع طاقته التشغيلية إلى 1.6 مليون مقعد

جدة : البلاد

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن اكتمال استعداداتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع في شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، عبر زيادة كبيرة في عدد الرحلات والمقاعد، بهدف تسهيل تنقل ضيوف الرحمن بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوفير تجربة سفر أكثر راحة وانسيابية.

وكشفت “سار” في خطتها التشغيلية بالتعاون مع شركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغّل لقطار الحرمين السريع عن ارتفاع عدد الرحلات خلال الموسم إلى 3,410 رحلات بزيادة تقدر بأكثر من 21% مقارنة بالعام 1445 هـ، مع إتاحة ما يقارب الـ 1.6 مليون مقعد بارتفاع يقدر بـ 18% عن العام الماضي، مما يعزز القدرة الاستيعابية لمواكبة الإقبال الكبير على قطار الحرمين السريع خلال الشهر الفضيل.

وأكدت “سار” أن التشغيل اليومي سيبدأ بـ 100 رحلة يوميًا خلال الأسبوع الأول من رمضان، وسيرتفع تدريجيًا ليصل إلى 120 رحلة يوميًا بحلول الرابع عشر من الشهر، ليصل إلى 130 رحلة يوميًا خلال أيام الذروة التشغيلية، وذلك لضمان مرونة أكبر في تنقلات ضيوف الرحمن. كما جرى تنظيم الجدول الزمني بما يتناسب مع أوقات الصلوات، لتمكين المعتمرين من أداء المناسك بسهولة ودون عناء.

ويُعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع 10 قطارات في العالم، حيث يعمل بسرعة 300 كيلومتر في الساعة على خط حديدي يبلغ طوله 453 كيلومترًا، ويربط بين مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبدالعزيز، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، مما يوفر وسيلة نقل حديثة وسريعة للحجاج والمعتمرين والزائرين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – إلى الاستمرار في تطوير تجربة ضيوف الرحمن، من خلال تعزيز تكامل الخدمات المقدمة، ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية لقطار الحرمين السريع.