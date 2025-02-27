سوق المواشي بجدة يشهد حركة نشطة مع حلول شهر رمضان

جدة : البلاد

شهد سوق الأغنام والمواشي بجدة، إقبالًا من المواطنين والمقيمين، تزامنًا مع حلول شهر رمضان ، وسط متابعة لأعمال الرقابة من الجهات المختصة.

وتفاوتت أسعار المواشي المعروضة بحسب الأحجام، ومنها الحري والسواكني، والنعيمي، إلى جانب أنواع أخرى من المواشي، والتي تراوحت أسعارها ما بين 1000 وحتى 1600 ريال للضأن، فيما تراوحت أسعار الماعز ما بين 900 إلى 1500 ريال.

وأوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني أن الخطة التشغيلية في أسواق النفع العامة وأيضًا المسالخ في مدينة جدة وباقي محافظات منطقة مكة المكرمة تضمنت الاستعداد المبكر لموسم رمضان من خلال تخصيص الكوادر البشرية المتخصصة للإشراف على ما يتم تداوله وذبحه في هذا الموسم .

وأشار إلى أن الخطة التشغيلية تضمنت الإشراف على مشغلي المواقع التي تشرف عليها الوزارة في منطقة مكة المكرمة والبالغ عددها 42 مسلخًا و 83 سوق نفع والتأكد من التجهيزات والترتيبات التي يتم تقديمها للتسهيل على المواطنين والمقيمين، وذلك بتوفير أطباء بيطريين ذي كفاءات عالية للكشف على المواشي قبل دخولها المسلخ والكشف كذلك على اللحوم بعد الذبح حتى الوصول إلى مراحل تسليمها بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

وأفاد المهندس الزهراني أن فرع الوزارة يحرص كذلك على التأكد من سلامة المنتجات في الأسواق ودعم الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية المختلفة أو المنتجات الحيوانية والتأكد من توفير كل المتطلبات والإجراءات لاستخدام القطاع الزراعي وتنميته.