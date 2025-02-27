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روشتة بالذكاء الاصطناعي من «ChatGPT» لصوم صحي

صحيفة البلادaccess_time29 / شعبان / 1446 هـ      27 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة
مع اقتراب شهر رمضان، تزداد التساؤلات حول أفضل الطرق؛ للحفاظ على صحة جيدة أثناء الصيام؛ لضمان صيام صحي ومتوازن دون الشعور بالإرهاق أو العطش.
وعندما تمّ توجيه السؤال لتطبيق الذكاء الاصطناعي “ChatGPT”، قدّم لنا عشر نصائح ذهبية، تتمثل في
-تناول التمر والماء عند الإفطار، هو الخطوة الأولى لتعويض الطاقة والسوائل المفقودة خلال النهار.
-كما أوصى بضرورة الاعتماد على وجبة إفطار متوازنة، تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الصحية، مع تجنُّب الأطعمة المقلية والدسمة التي قد تسبّب الخمول.
-فيما يخص الترطيب، شدّد على أهمية شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور.
-تقليل المشروبات الغنية بالكافيين؛ مثل القهوة والشاي لتجنُّب الجفاف.
-كما نصح” جي بي تي” بالحد من تناول الحلويات الثقيلة، واستبدالها بالفواكه الطازجة، أو الحلويات قليلة السكر؛ للحفاظ على وزن صحي.
-أما عن وجبة السحور، فأكّد على ضرورة اختيار أطعمة غنية بالبروتين والألياف والكربوهيدرات الصحية؛ لضمان طاقة تدوم لساعات أطول.
كما حذّر من الإفراط في تناول الأطعمة المالحة والمخللات، التي تزيد من الشعور بالعطش.
-لم يغفل الذكاء الاصطناعي أهمية النشاط البدني، حيث أوصى بممارسة المشي بعد الإفطار؛ لتحسين الهضم وتعزيز اللياقة.
-تقسيم الوجبات على مراحل لتجنُّب التخمة واضطرابات الهضم.
-اختتم نصائحه بالتأكيد على ضرورة تناول الطعام ببطء.
مع هذه النصائح، يمكن للصائمين التمتع بشهر رمضان بصحة أفضل، مع تحقيق التوازن بين العبادات والعادات الغذائية السليمة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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