روشتة بالذكاء الاصطناعي من «ChatGPT» لصوم صحي

البلاد ــ جدة

مع اقتراب شهر رمضان، تزداد التساؤلات حول أفضل الطرق؛ للحفاظ على صحة جيدة أثناء الصيام؛ لضمان صيام صحي ومتوازن دون الشعور بالإرهاق أو العطش.

وعندما تمّ توجيه السؤال لتطبيق الذكاء الاصطناعي “ChatGPT”، قدّم لنا عشر نصائح ذهبية، تتمثل في

-تناول التمر والماء عند الإفطار، هو الخطوة الأولى لتعويض الطاقة والسوائل المفقودة خلال النهار.

-كما أوصى بضرورة الاعتماد على وجبة إفطار متوازنة، تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الصحية، مع تجنُّب الأطعمة المقلية والدسمة التي قد تسبّب الخمول.

-فيما يخص الترطيب، شدّد على أهمية شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور.

-تقليل المشروبات الغنية بالكافيين؛ مثل القهوة والشاي لتجنُّب الجفاف.

-كما نصح” جي بي تي” بالحد من تناول الحلويات الثقيلة، واستبدالها بالفواكه الطازجة، أو الحلويات قليلة السكر؛ للحفاظ على وزن صحي.

-أما عن وجبة السحور، فأكّد على ضرورة اختيار أطعمة غنية بالبروتين والألياف والكربوهيدرات الصحية؛ لضمان طاقة تدوم لساعات أطول.

كما حذّر من الإفراط في تناول الأطعمة المالحة والمخللات، التي تزيد من الشعور بالعطش.

-لم يغفل الذكاء الاصطناعي أهمية النشاط البدني، حيث أوصى بممارسة المشي بعد الإفطار؛ لتحسين الهضم وتعزيز اللياقة.

-تقسيم الوجبات على مراحل لتجنُّب التخمة واضطرابات الهضم.

-اختتم نصائحه بالتأكيد على ضرورة تناول الطعام ببطء.

مع هذه النصائح، يمكن للصائمين التمتع بشهر رمضان بصحة أفضل، مع تحقيق التوازن بين العبادات والعادات الغذائية السليمة.