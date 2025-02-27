ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين

متابعة – محمد الجليحي

اختتمت بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف 2025 منافساتها وسط أجواء حماسية، شهدت تنافسًا قويًا بين نخبة من لاعبي الجولف الخليجيين، حيث تميزت البطولة بمستوى فني عالٍ يعكس تطور اللعبة في المنطقة.

في فئة الرجال (الفردي)، أظهر اللاعب أحمد سكيك من الإمارات العربية المتحدة مهارات استثنائية مكنته من الفوز بالمركز الأول والتتويج بطلًا لهذه الفئة، في حين حلّ اللاعب دانييل سوكولوف من دولة قطر في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث اللاعب جوناثان سيلفراج من الإمارات العربية المتحدة.

وعلى صعيد الفرق، أكّد منتخب الإمارات العربية المتحدة تفوقه بفوزه بالمركز الأول، بينما حلّ منتخب دولة قطر في المركز الثاني، وجاء منتخب مملكة البحرين في المركز الثالث.

أما في فئة الشباب تحت 18 سنة (الفردي)، فقد تُوّج اللاعب سالم العبكل من دولة الكويت بطلًا لهذه الفئة، بعد أداء مميز مكّنه من اعتلاء منصة التتويج، فيما جاء في المركز الثاني آدم البرواني من سلطنة عمان، وحلّ في المركز الثالث محمد ثابت من الإمارات العربية المتحدة.

وفي فئة الفرق للناشئين، نجح منتخب سلطنة عمان في تحقيق المركز الأول، فيما حل منتخب الكويت في المركز الثاني، وجاء منتخب الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث.

وفي ختام البطولة، أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، نوح علي رضا، أن الحدث شكّل محطة بارزة في مسيرة تطوير رياضة الجولف خليجيًا، مشيدًا بالمستوى الفني الرفيع للبطولة، كما وجه شكره لجميع الفرق واللاعبين على مشاركتهم الفعالة، وأضاف: “إن هذه البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل هي منصة لتعزيز العلاقات الأخوية بين دول الخليج، وترسيخ ثقافة الجولف كمكون رئيسي في المشهد الرياضي الإقليمي. لقد شهدنا مستويات رائعة من اللاعبين، وهو ما يعكس العمل الجاد الذي تقوم به اتحادات الجولف الخليجية في تطوير المواهب وصقلها. نحن فخورون بهذا التجمع الرياضي المميز ونتطلع إلى رؤية مزيد من النجاحات في النسخ القادمة.”

كما تم الإعلان عن استضافة سلطنة عمان للنسخة القادمة من البطولة، حيث تم تسليم علم البطولة إلى الوفد العماني خلال مراسم الختام، إيذانًا بانطلاق العدّ التنازلي للبطولة المقبلة.