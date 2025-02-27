تعاون في الاستثمار والابتكار.. السعودية تعزز شراكتها الاقتصادية مع سويسرا واليونان

البلاد – الرياض

تواصل المملكة تعزيز شراكاتها الاقتصادية عالميا ، حيث شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, خلال زيارته الرسمية إلى سويسرا، في اجتماع الطاولة المستديرة ، جرى خلاله بحث فرص تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون المشتركة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

وفي الرياض ، ​​عُقد اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجيـة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية والاقتصادية اليونـاني الدكتور تاسوس خاجيفا سيليو، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة.

ناقش الاجتماع تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستعراض فرص الاستثمار في مجال البناء والتشييد بالمملكة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تجاوز التحديات المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي ملياري دولار -حتى الربع الثالث من 2024م-، وجاءت المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة.