الإقتصاد

تطوير واستدامة صناعة الحلال

صحيفة البلادaccess_time29 / شعبان / 1446 هـ      27 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

 

البلاد – مكة المكرمة
أكد “منتدى مكة للحلال 2025” في ختام جلساته ، أهمية جهود المملكة في تعزيز منظومة الحلال العالمية، والتعاون بين الهيئات المعنية لدعم النمو والشراكات لتطوير صناعة الحلال، وحماية الموارد الطبيعية لدعم الاستدامة.
وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي لتطوير صناعة الحلال، وتعزيز منظومته العالمية ، والإدارة الشاملة لسلاسل الإمداد لتحقيق التنمية المستدامة ، ودور قطاع النقل والملاحة في ذلك، والممارسات المستدامة ودورها في الحد من النفايات، وتعزيز الإنتاج المسؤول، والإدارة المتقدمة والممارسات التكنولوجية وتعزيز الشفافية والكفاءة.
كما تناول المنتدى “ريادة الأعمال الحلال ودور التكنولوجيا والابتكار في بناء منظومة رقمية للقطاع”، وتطورات التجارة الإلكترونية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات الحلال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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