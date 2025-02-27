تطوير واستدامة صناعة الحلال

البلاد – مكة المكرمة

أكد “منتدى مكة للحلال 2025” في ختام جلساته ، أهمية جهود المملكة في تعزيز منظومة الحلال العالمية، والتعاون بين الهيئات المعنية لدعم النمو والشراكات لتطوير صناعة الحلال، وحماية الموارد الطبيعية لدعم الاستدامة.

وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي لتطوير صناعة الحلال، وتعزيز منظومته العالمية ، والإدارة الشاملة لسلاسل الإمداد لتحقيق التنمية المستدامة ، ودور قطاع النقل والملاحة في ذلك، والممارسات المستدامة ودورها في الحد من النفايات، وتعزيز الإنتاج المسؤول، والإدارة المتقدمة والممارسات التكنولوجية وتعزيز الشفافية والكفاءة.

كما تناول المنتدى “ريادة الأعمال الحلال ودور التكنولوجيا والابتكار في بناء منظومة رقمية للقطاع”، وتطورات التجارة الإلكترونية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات الحلال.