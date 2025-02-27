يشمل 4 خطوط إنتاج.. تدشين أول مصنع لتجميع وإنتاج أجهزة “الراوترات”

الرياض : البلاد

برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، دشنت شركة عصر الابتكار للصناعة أول مصنع متخصص في تصنيع وتجميع أجهزة التوجيه “الراوترات” بالتعاون مع الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات في الرياض، وذلك بمقر الكلية.

جاء ذلك خلال الاحتفاء الذي أقيم مساء الأربعاء بالكلية، بحضور مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، حيث يهدف المشروع إلى تمكين الكوادر الوطنية من اكتساب المهارات التقنية اللازمة للعمل في صناعة الاتصالات المتطورة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واعدة للخريجين، إذ من المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 500 متدرب، توفر لهم البيئة التعليمية والتدريبية المتكاملة.

وأكد عميد الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور سلطان بن سفر الغامدي، أن المصنع يمثل اللبنة الأولى في بناء “الوادي التقني” الذي تسعى الكلية إلى تحقيقه، مشيرًا إلى أنه سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة عصر الابتكار للصناعة، محمد بن فهد العريني، أن المشروع يعد نقلة نوعية في توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الاكتفاء الذاتي للمملكة، حيث سيسهم في زيادة المحتوى المحلي من المنتجات الإستراتيجية، مثل أجهزة الراوتر، التي تعد عنصرًا أساسيًا في تطوير قطاع الاتصالات وإنترنت الأشياء.

وبيّن أن المصنع يشمل أربعة خطوط إنتاج، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3000 وحدة يوميًا، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة المعتمدة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مؤكداً أن هذا التعاون