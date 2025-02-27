الرياضة بـ 60 ألفًا.. جماهير العميد تتوعد الأخدود

محمد نافع- جدة أطلقت جماهير نادي الاتحاد عبر منصة (x) تاق #60_الف_ضد_الاخدود؛ تحفيزًا لفريقها عندما يستضيف نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة (23) من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتصدر الفريق الاتحادي سلم الترتيب برصيد (56) نقطة، يليه الهلال صاحب المركز الثاني برصيد (51)، ويأتي ذلك الدعم من جماهير العميد لفريقها- كعادتها- خصوصاً بعد تعثره في الجولة الماضية أمام الخليج بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. هذا، وقدمت جماهير نادي الاتحاد هذا الموسم ومواسم سابقة أيضاً لوحات إبداعية في المدرجات الاتحادية من خلال ( التيفو) والتشجيع الجماعي بالأهازيج الشهيرة لدى المدرج الغربي، وهو مالقي إشادة وثناء محليا وعالمياً على جمالية المدرج الاتحادي، ومن المتوقع أن تشهد مباراة الاتحاد والأخدود القادمة حضوراً جماهيراً كبيراً لأنصار العميد.