الرياضة بختام الجولة 23 من يلو.. نيوم يعزز صدارته.. والعدالة ينتزع الوصافة

البلاد- جدة

اختتمت منافسات الجولة الـ23 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي استمرت

على مدار ثلاثة أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بلعب ٩ مواجهات.

وففي الرس جمعت أولى المباريات فريقي الحزم ونيوم على ملعب نادي الحزم، وانتهت بنتيجة

0/2 لنادي نيوم. سجل الهدف احمد عبده في الدقيقة 64، وأضاف الهدف الثاني محمد بن رحمة

في الدقيقة 81؛ ليصبح رصيد نيوم 50 نقطة في المركز الأول وبقي رصيد الحزم عند 42 نقطة

ويكون بذلك ترتيبه الـ 3. وتعادل في المباراة الثانية فريقا الطائي والبكيرية 0/0، خلال اللقاء الذي اقيم في حائل

في ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية، ليبقى رصيد البكيرية عند 31 نقطة في

المركز 10، وبقي رصيد الطائي عند 38 نقطة في المركز الخامس. وفي المباراة الثالثة، كسب فريق النجمة فريق الفيصلي 3/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب

إدارة التعليم في عنيزة، سجل الهدف الأول للنجمة اللاعب بلال في الدقيقة 5 وسجل الهدف

الثاني اللاعب سيلا سو في الدقيقة 38 وجاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب أسامة البواردي

في الدقيقة 59؛ ليكون النجمة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الفيصلي

عند 21 نقطة في المركز الـ16. وفي المباراة الرابعة، فاز فريق جدة على أحد بنتيجة 0/1 في منطقة جدة على ملعب مدينة

الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، سجل هدف جدة اللاعب حسين معيني في الدقيقة 95؛ ليصل

فريق جدة للمركز الـ7 برصيد 35 نقطة، بينما كان رصيد نقاط فريق احد 12 نقطة في المركز

الـ18. وفي أولى مباريات يوم الثلاثاء تعادل فريقا أبها والباطن بنتيجة 2/2 ملعب مدينة الأمير سلطان

بن عبد العزيز الرياضية في أبها. سجل لفريق أبها الهدف الأول كانجاو في الدقيقة 40 وسجل

الهدف الثاني اللاعب عبد الاله الشمري في الدقيقة 45 بينما سجل لفريق الباطن الهدف الأول

وليد الشنقيطي في الدقيقة 32 والهدف الثاني سجله اللاعب نواف السحيمي في الدقيقة 55

وبذلك يكون الباطن في للمركز ال 14برصيد 25 نقطة، بينما رصيد فريق أبها عند 31 نقطة في

المركز الـ11. وفي المباراة الثانية، فاز فريق العين على فريق العربي في ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في

الباحة، وانتهت بنتيجة 1/0 وسجل اللاعب محمد رجب هدف العين ليظل فريق العربي في

المركز الـ 8 برصيد 34 نقطة، وفريق العين برصيد 22 نقطة في المركز الـ15. وفي المباراة الثالثة، تعادل فريقا فريق الجبيل والزلفي بنتيجة 2/2 في القطيف على ملعب مدينة

الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية. سجل كل أهداف الجبيل اللاعب فينيسيوس وسجل

أهداف الزلفي اللاعب دييجو ميراندا واللاعب نواف عسيري؛ ليكون بذلك رصيد الجبيل 25

نقطة في المركز الــ 13 ويكون رصيد الزلفي 25 نقطة في المركز الــ12. وفي يوم الأربعاء كانت أولى المباريات مع الجبلين والعدالة في حائل في ملعب مدينة الأمير

عبد العزيز بن مساعد الرياضية، وكسب العدالة فريق الجبلين بنتيجة 2/1 وسجل أهداف العدالة

اللاعب نواف بوعامر واللاعب أنتوني اوكبوتو وسجل اللاعب ليوسباستيان هدف الجبلين؛

ليكون بذلك مركز العدالة الـ 2 برصيد نقاط 43 ويبقى الجبلين برصيد 36 نقطة في المركز الـ6. واختتمت الجولة الـ 23 بمواجهة بين فريقي الجندل والصفا في الجوف على ملعب استاد جامعة

الجوف، وانتهت بنتيجة 2/1 وسجل الهدف الأول للجندل اللاعب عبد الله معتوق وسجل الثاني

حسن ابوشاهين؛ ليصل فريق الجندل للمركز الـ9 برصيد 32 نقطة وفريق الصفا برصيد 21 نقطة في المركز 17.