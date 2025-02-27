النائب العام يشدد على ضرورة تسريع إنجاز القضايا

حائل : البلاد

رأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر نيابة منطقة حائل اليوم، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق, بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، وأصحاب الفضيلة الوكلاء المساعدين.

وخلال الاجتماع أكد على ما تحظى به المنظومة العدلية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة وما انعكس على تطوير النيابة العامة وتعزيز استقلاليتها وفق أحدث المعايير القضائية.

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية، مؤكدًا الدور المحوري للنيابة العامة في مكافحة الجرائم وترسيخ مبادئ العدالة، ولاسيما الجرائم المنظمة والاقتصادية.

وشدّد النائب العام على ضرورة تسريع إنجاز القضايا، وتسهيل الإجراءات للمراجعين، مع إيلاء عناية خاصة لقضايا السجناء والموقوفين، وتعزيز الجولات الرقابية على أماكن التوقيف لضمان التزامها بالأنظمة واللوائح.

ويهدف هذا الاجتماع الدوري إلى مراجعة مؤشرات الأداء ومناقشة آليات تطوير العمل النيابي، واعتماد توصيات تسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات العدلية، بما يحقق العدالة الناجزة ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.