 الفتح يتوج ببطولة الدوري المشترك للبلياردو.. والقادسية وصيفاً والعلا ثالثاً

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الدمام-البلاد

توج نادي الفتح كبطل للدوري المشترك للأندية للبلياردو في الموسم الحالي 2025، بعد أن تصدر ترتيب الأندية في ختام الجولة الأخيرة من الدوري، التي أقيمت اليوم الخميس على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض.

تمكن الفتح من انتزاع اللقب بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه القادسية؛ حيث حصد الفتح 36 نقطة، بينما حقق فريق القادسية 33 نقطة ليحتل المركز الثاني، وجاء نادي العلا في المركز الثالث بـ 30 نقطة، ونادي أبها في المركز الرابع بـ 28 نقطة.

وقام عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر عبدالعزيز بن ثاني بتتويج اصحاب المراكز الأولى في الدوري؛ حيث تسلم لاعبو الفتح الميداليات الذهبية وكاس البطولة، وتسلم لاعبو نادي القادسية الميداليات الفضية، وتسلم لاعبو نادي العلا ميداليات المركز الثالث.