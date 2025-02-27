السعودية: 375 مليار ريال فرص تعدينية

البلاد – متابعات

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، توفر فرص استثمارية ضخمة في قطاع التعدين بالمملكة ، تصل إلى 375 مليار ريال حتى عام 2035، مع استثمارات قيد التنفيذ بقيمة 75 مليار ريال، مما يرسّخ مكانتها كوجهةً رئيسيةً للاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية.

وقال خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للمعادن والتعدين والمعادن الحرجة ، المنعقد في مدينة ميامي، إن رؤية المملكة 2030 تمثل خارطة طريق شاملة للتحول الاقتصادي، مما عزز مكانة السعودية مركزًا عالميًا للاستثمارات التعدينية وجذب كبرى الشركات ، لافتا إلى أن قيمة تقديرات الثروات المعدنية في المملكة، ارتفعت من 5 تريليونات ريال إلى 9.3 تريليونات ريال ، وبلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف 1.33 مليار ريال بنمو سنوي 32 %، متجاوزًا المتوسط العالمي.