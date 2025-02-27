«الحياة الفطرية»: إطلاق 10 ظباء ريم في متنزه الزلفي

البلاد ــ الرياض

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع متنزه الزلفي الوطني، 10 من ظباء الريم المهددة بالانقراض، وذلك ضمن إستراتيجية وطنية طموحة؛ لإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، واستعادة التوازن البيئي في البيئات الطبيعية. ويهدف هذا الإطلاق إلى زيادة التنوع الأحيائي داخل المتنزه، وتعزيز جاذبيته السياحية، بالإضافة إلى دعم جهود الاستدامة البيئية، التي يعمل عليها المركز، وتُعد المتنزهات الوطنية ممرات آمنة لربط المناطق المحمية، ما يسمح للكائنات الفطرية بالتحرك بحرية داخل نطاقها الطبيعي.وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد قربان، أن إطلاق هذه الأنواع من الكائنات الفطرية يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على نظمها مزدهرة ومستدامة وإثراء التنوع الأحيائي، بما يعزز جهود المركز في حماية الحياة الفطرية، مبينًا أن إطلاق الظباء في المتنزهات الوطنية، يتم بناءً على دراسات علمية شاملة للتنوع الأحيائي، ما يساعد على تقييم الأثر البيئي لهذه المبادرات على المدى القريب والبعيد. وأفاد بأن هذه الجهود تسهم في تعزيز السياحة البيئية في المملكة، ما يوفر فرصًا اقتصادية جديدة قائمة على الاستدامة البيئية، تسهم في تعظيم أثر القطاع البيئي، وتعزيز إسهامه في التنمية الاجتماعية الاقتصادية.