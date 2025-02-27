 الانضباط تغرم ماني وآل فتيل

البلاد- جدة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تغريم ثنائي نادي النصر ساديو ماني، ومحمد آل فتيل بعشرين ألف ريال لكل منهما؛ بسبب غياهما عن منطقة اللقاءات الإعلامية بعد مباراة الاتفاق. وكان النصر قد خسر مواجهته أمام فريق الاتفاق، بنتيجة 2-3، ضمن منافسات الجولة الـ 21 بدوري روشن.. ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، بعد مرور 22 جولة.