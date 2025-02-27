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 الانضباط تغرم ماني وآل فتيل
الرياضة

 الانضباط تغرم ماني وآل فتيل

صحيفة البلادaccess_time29 / شعبان / 1446 هـ      27 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تغريم ثنائي نادي النصر ساديو ماني، ومحمد آل فتيل بعشرين ألف ريال لكل منهما؛ بسبب غياهما عن منطقة اللقاءات الإعلامية بعد مباراة الاتفاق.

وكان النصر قد خسر مواجهته أمام فريق الاتفاق، بنتيجة 2-3، ضمن منافسات الجولة الـ 21 بدوري روشن..

ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، بعد مرور 22 جولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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