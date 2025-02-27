أمانة جدة تطلق خدمة «وافق» الرقمية

البلاد ـ جدة

أطلقت أمانة محافظة جدة خدمة”وافق”- اسأل قبل أن تستأجر- عبر بوابة خدماتها الرقمية، التي تتيح مطابقة الأنشطة والتصاريح التجارية للاشتراطات البلدية، قبل إتمام إجراءاتها النظامية من خلال منصة بلدي. وأوضحت أن الخدمة تهدف إلى رفع كفاءة إجراءات السماح بممارسة الأنشطة التجارية بمواقع نظامية، وتحد من إلغاء الرخص في الرقابة اللاحقة للمواقع المخالفة، مستهدفة بذلك الأنشطة في نطاق 11 بلدية فرعية بمحافظة جدة. وأشارت الأمانة إلى أن الخدمة تتيح التأكد من مطابقة الاشتراطات قبل إتمام إجراءات التعاقد واستئجار الموقع، على أن يجري لاحقًا الدخول على منصة بلدي لاستكمال الإجراءات البلدية، ومتطلبات الجهات الأخرى في حال وجودها، ومن ثم دفع الرسوم المستحقة واستخراج الرخصة، مؤكدة أن الخدمة ستسهم في دعم وتطوير المشاريع الناشئة، من خلال تمكين المستثمر الراغب في فتح نشاطه التجاري, من معرفة مطابقته للمتطلبات والاشتراطات البلدية عبر إجراءات رقمية ميسرة، تتيح له الحصول على معاينة مسبقة للموقع قبل البدء في تقديم الطلب بمنصة بلدي.

وأضافت أن “وافق” ستحد من إلغاء التراخيص التجارية في الرقابة اللاحقة، التي عادةً ما تكون نتيجة لمخالفة الاشتراطات المكانية، كما ستقلل وقت وجهد المستثمرين في إجراءات طلبات الرخص، وتسهم في تفادي أي خسائر محتملة، نتيجة عدم الترخيص للنشاط.