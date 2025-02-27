أخضر تحت 20 يواصل تحضيراته لمواجهة أستراليا في نهائي آسيا

عاود المنتخب الوطني تحت 20 عامًا اليوم الخميس تدريباته بعد تغلبه أمس الأربعاء على منتخب كوريا الجنوبية، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي.
وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين، الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة أمس مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة، في حين أجرت المجموعة الأخرى تمارين تكتيكية في الملعب، أعقبتها مناورة مصغّرة.
ويختتم أخضر 20 عامًا مساء يوم غدٍ الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا مساء يوم السبت على المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا.
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