وزير الحرس الوطني يتفقد وحدات القطاع الشرقي ويدشّن عددًا من المشاريع

الأحساء : البلاد

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني اليوم، بزيارة تفقدية لوحدات الوزارة في القطاع الشرقي، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، نائب وزير الحرس الوطني، ورئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي.

وكان في استقبال سموه عند وصوله مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن محمد بن محسن السبيعي، إضافةً إلى عدد من أمراء الأفواج، وقادة الألوية والوحدات.

واطلع سموه على الجاهزية الميدانية، ووقف على سير العمل، كما دشّن عددًا من المشاريع التطويرية، وزار سموه مركز القيادة الأمني واطلع على شرح حول مهامه وأدواره.

بعد ذلك، توجّه سموه إلى ميدان العرض العسكري بقيادة لواء الأمن الخاص الثالث، حيث عُزف السلام الملكي معلنًا وصوله، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لمساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي، الذي رحّب بسموه وأشاد بدعمه المستمر لقوات الحرس الوطني في القطاع الشرقي.

كما شاهد سموه عرضًا عسكريًا لقوات الحرس الوطني، شاركت به الآليات والعربات الحديثة المزودة بأحدث التقنيات العسكرية، التي أبرزت مدى جاهزيتهم، حاملين على عاتقهم ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن الغالي.

وفي ختام الزيارة، تسلّم سموه هدية تذكارية، قبل أن يُعزف السلام الملكي مودِّعًا سموه بالحفاوة والترحيب.

كما شملت جولة سموه زيارة لمحافظة الأحساء حيث كان في استقباله الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ثم توجه سمو وزير الحرس الوطني لقيادة لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالأحساء، حيث تفقد سموه جاهزية اللواء واطلع على استعداداته، عقب ذلك قلد سموه عددًا من المصابين نوط الشرف تقديرًا لتضحياتهم في سبيل الوطن، كما منح نوط الشجاعة لمجموعة من الأبطال نظير أعمالهم البطولية في ميادين العز والشرف، بحضور عدد من أمراء الأفواج، ومديري الإدارات، ورؤساء الهيئات من مدنيين وعسكريين.