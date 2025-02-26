“موهبة” تُؤهل 50 مبدعًا لتمثيل المملكة في المنافسات الدولية

الرياض : البلاد

اختتم اليوم البرنامج التأهيلي للمشاركات الدولية الذي نفذته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، لتأهيل الفائزين بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2025″، للمشاركة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2025″، الذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية، في مايو المقبل، ومعرض تايبيه الدولي للعلوم “تايسف” في تايوان.

وشارك في البرنامج الذي عقد في مركز “مشكاة” التفاعلي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، من 24 إلى 26 فبراير الجاري، 50 مبدعًا ومبدعة، منهم 19 طالبًا و31 طالبةً، من 15 إدارة تعليمية.

وخلال أيام البرنامج الثلاثة، قام المرشدون بمراجعة مشاريع الطلاب، لتحديد خطة عمل لكل مشروع لتقويته والعمل عليه من الآن وحتى آخر موعد لرفع المشاريع في المسابقات.

كما حضر الطلبة المشاركون ورش عمل في الإلقاء، وعروضًا للمشاريع، وتعرفوا على آلية التحكيم في المسابقات الدولية، إضافة إلى قيام لجنة الأخلاقيات العلمية بمراجعة النماذج الخاصة بشأن الأخلاقيات العلمية المتبعة أثناء إجراء التجارب لكل مشروع.

وأكدت مؤسسة “موهبة” أن ثمار الجهود التي بذلت في المواسم السابقة، أسهمت في نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في الميدان التربوي، وإحداث حراك علمي لافت بين الطلبة، توّج بحصول المملكة على مراكز عالمية متميزة في المشاركات الدولية.

يذكر أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين هذا العام في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي زاد بنسبة 38%، بعد أن ارتفع إلى 291 ألف، مقارنةً بـ 210 آلاف طالب وطالبة العام الماضي، قدموا عشرات الآلاف من المشاريع العلمية في 22 مجالًا علميًا.