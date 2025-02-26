“مركز إدارة الدين” ينهي طرح سندات دولية مقومة باليورو بقيمة 2.25 مليار يورو

جدة : البلاد

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج سندات حكومة المملكة بقيمة بلغت 2.25 مليار يورو .

وبحسب بيان المركز تجاوزت طلبات الاكتتاب حوالي 10 مليار يورو بنسبة تغطية أربعة أضعاف إجمالي الإصدار المقسّم على شريحتين إحداهما خضراء.

حيث بلغت الشريحة الخضراء 1.5 مليار يورو لسندات مدتها 7 سنوات تستحق في عام 2032م، فيما بلغت الشريحة الأخرى 750 مليون يورو لسندات مدتها 12 سنة تستحق في عام 2037م.

ويعد هذا الإصدار أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء، ويأتي ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري.