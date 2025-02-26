العدالة يعبر الجبلين لوصافة” يلز”.. والجندل يكسب الصفا

حائل- خالد الحامد
قفز فريق العدالة لوصافة ترتيب دوري يلو للمحترفين، بعد أن أسقط مضيفه الجبلين بنتيجة 1/2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، في ختام الجولة 23 من عمر المسابقة.
ويدين للعدالة بالفوز للثنائي أنتوني أوكبوتو، ونواف أبو عامر، فيما سجل للجبلين ليو. وشهدت المباراة طرد حارس الجبلين مرسيلو بالحمراء المباشرة، بعد محاولته الاعتداء على حكم المباراة ممدوح آل شهدان.
بتلك النتيجة، بلغ العدالة النقطة 43، وحل ثانياً في سلم الترتيب، وظل الجبلين عند 36 نقطة في المركز السادس.
وحقق الجندل ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه على ضيفه الصفا بهدفين لهدف، في المواجهة التي احتضنها استاد جامعة الجوف.
سجل ثنائية الجندل عبدالله معتوق، وحسن أبو شاهين، وللصفا محمد صلاح بالخطأ في مرماه؛ ليرفع الجندل رصيده إلى 32 نقطة بالمركز التاسع، وبقي الصفا بالمركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة
🔚 نهاية المباراة#الجبلين 1️⃣#العدالة 2️⃣
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#الجبلين_العدالة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية
#جولة_يوم_التأسيس pic.twitter.com/8ASGyDGAER
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 26, 2025