«ساما» يصدر لائحة المقاصة النهائية

البلاد – الرياض

أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها والخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه في المملكة.

وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد -على الأقل- خاضع لرقابة البنك المركزي السعودي، ولضمان نفاذ تلك العقود وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس.

ويأتي صدور اللائحة انطلاقًا من جهود “ساما” لوضع إطار تنظيمي راسخ يتماشى مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، ولتوطين تعاملات المؤسسات المالية المحلية والدولية في أسواق المشتقات وعقود المبادلة المالية، بما يُسهم في تعزيز فاعلية إدارة المخاطر، ويدعم سلامة واستقرار القطاع المالي.

دوام البنوك خلال رمضان والعيد

حدد البنك المركزي السعودي، مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، وإجازة عيد الفطر للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته، كما يلي:

* أوقات العمل اليومية بشأن تعامل البنوك مع الجمهور، خلال أيام عمل شهر رمضان من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

*مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك، وشركات المدفوعات بواقع 6 ساعات عمل مرنة ابتداءً من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً.

* تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك من يوم الأحد 1 شوال الموافق 30 مارس ، حتى نهاية يوم الأربعاء 04 شوال الموافق لـ 2 أبريل ، على أن تفتح البنوك ومراكز الصرافة ومقدمو خدمات المدفوعات، عدداً من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة للعمل فترات معينة خلال عطلة العيد.