“سابك” تحقق صافي ربح 1.5 مليار ريال

الرياض : البلاد

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اليوم، نتائجها المالية للعام 2024م، حيث بلغ صافي الربح 1.5 مليار ريال مقارنة بصافي خسارة بلغت 2.8 مليار ريال في العام 2023م.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سابك” المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، :” تستمر “سابك” بأدائها القوي وتحقيق الأرباح رغم التحديات المتنامية التي تواجه صناعة البتروكيماويات”، مبينًا أن الشركة حافظت على هوامش أرباح مستقرة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء وقدر كبير من المرونة في عملياتها وأعمالها المختلفة.

واستعرض أداء الشركة ونتائجها المالية ومنجزاتها خلال العام 2024م، موضحًا أنها مستمرة في تحقيق مستويات متميزة في البيئة والصحة والسلامة والأمن، حيث بلغ معدل الحوادث المسجلة 0.09 في عام 2024، ما يعكس تحسنًا نسبته 18% مقارنة بعام 2023.

وأكد المهندس الفقيه أن “سابك” تسير في الاتجاه الصحيح وفقًا لما هو مخطط له، بما في ذلك مشروع مجمع فوجيان للبتروكيماويات، باستثمارات إجمالية قدرها 24 مليار ريال في الصين، ومشروع ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر في المملكة، وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة (سابك إس كيه نكسيلين) بنسبة 40%، وافتتاح منشأة جديدة لتصنيع راتنج (ألتم™) في سنغافورة خلال العام المنصرم، واكتمال الأعمال الميكانيكية في مصنع زيت التحلل الحراري والتشغيل التجريبي لوحدة المعالجة في هولندا، ودشنت الشركة في عام 2024م مشروع فرن التكسير الكهربائي بالتعاون مع شركتي (باسف) و (ليندي).

وأوضح أن “سابك” حققت 2.57 مليار دولار أمريكي (9.66 مليارات ريال) منذ استحواذ شركة أرامكو على حصة في “سابك”، ما يؤكد أهمية هذا التعاون وضرورة دفعه إلى الأمام، بالإضافة إلى تحسين التركيز على مجال أعمال الشركة الأساسية والاستخدام الأمثل لرأس المال بكفاءة، مع إتمام صفقات بيع (حديد) و(ألبا)، وقطاع أعمال النماذج الوظيفية المتخصصة في انتاج الألواح والأفلام البلاستيكية.