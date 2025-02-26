رحلات مباشرة من «لندن غاتويك» إلى المدينة

البلاد – المدينة الننورة

إبتداء من ٢ أغسطس القادم، تنطلق رحلات مباشرة لخطوط طيران “Wizz Air ” بين لندن غاتويك ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بواقع سبعة رحلات أسبوعيًا، بواسطة أسطول طائرة A321 XLR بسعة 239 مقعدًا ممّا يسهم بتوفير 173,992 مقعدًا سنويًا منخفض التكلفة بين الاتجاهين ، وفق ما أعلنه أمس، برنامج الربط الجوي، بالتعاون مع هيئة تطوير المدينة المنورة ، وشركة طيبة لتشغيل المطارات.

وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج ماجد خان، إن هذه المسارات الجديدة تأتي لتعزيز السياحة الوافدة من المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية، لاستكشاف الأرث التاريخي بمنطقة المدينة المنورة ، فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة طيبة المهندس سفيان عبدالسلام، أهمية هذه الخطوة في تعزيز شبكة الربط الجوي، وتوفير تجربة سفر مميزة، كما تعكس أهمية المدينة المنورة المتزايدة في المشهد السياحي العالمي، ومكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الربط الجوي السياحي.