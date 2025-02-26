المحليات

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية أذربيجان

صحيفة البلادaccess_time28 / شعبان / 1446 هـ      26 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، رسالتين خطيتين، من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالتين، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقباله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان السيد جيهون بيرموف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، كما بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *