خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية أذربيجان

البلاد : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، رسالتين خطيتين، من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالتين، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقباله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان السيد جيهون بيرموف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، كما بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.