جامعتا الحدود الشمالية وتبوك تتنافسان على برونزية قدم الجامعات أ

الرياض – هاني البشر
تقام عند الرابعة من مساء غدٍ الخميس في عرعر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمسابقة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة القدم فئة أ بين جامعتي الحدود الشمالية وتبوك.
الفريقان يلتقيان بعد فقدانهما فرصة الوصول للنهائي بخسارتهما في نصف النهائي؛ إذ خسر فريق جامعة الحدود الشمالية من نظيره جامعة الملك سعود في الرياض بنتيجة 0 ـ 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل الإيجابي 3 ـ 3، فيما خسر فريق جامعة تبوك من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1 ـ 4، في المواجهة التي جمعتهما في الدمام، وبالتالي يسعيان للتواجد في منصة التتويج، ونيل الميدالية البرونزية والجائزة المالية المخصصة للمركز الثالث.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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