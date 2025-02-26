الرياضة جامعتا الحدود الشمالية وتبوك تتنافسان على برونزية قدم الجامعات أ

الرياض – هاني البشر

تقام عند الرابعة من مساء غدٍ الخميس في عرعر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمسابقة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة القدم فئة أ بين جامعتي الحدود الشمالية وتبوك. الفريقان يلتقيان بعد فقدانهما فرصة الوصول للنهائي بخسارتهما في نصف النهائي؛ إذ خسر فريق جامعة الحدود الشمالية من نظيره جامعة الملك سعود في الرياض بنتيجة 0 ـ 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل الإيجابي 3 ـ 3، فيما خسر فريق جامعة تبوك من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1 ـ 4، في المواجهة التي جمعتهما في الدمام، وبالتالي يسعيان للتواجد في منصة التتويج، ونيل الميدالية البرونزية والجائزة المالية المخصصة للمركز الثالث.