توقيع اتفاقيات تأمين عالمية.. السعودية تعزز إمداداتها من المواد والتكنولوجيا المتقدمة

البلاد – الرياض

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي 3 اتفاقيات إعادة تأمين مع كل من: شركة أليانز تريد، ووكالة ائتمان الصادرات الفرنسية، والمجموعة الدولية الأمريكية.

ووقع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، خلال ترؤسه وفد البنك في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة وفرنسا، ضمن إطار مساعي البنك لتوسيع دائرة العلاقات التجارية، وعقد الشراكات الساعية لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في المملكة، ولزيادة الثقة وتقليص مخاطر التصدير.

وأكد المهندس الخلب الاستمرار في عقد الشراكات والاتفاقيات، وتحقيق التكامل مع مؤسسات التأمين العالمية، ممّا يعزِّز من تنافسية المصدر المحلي، ويزيد من الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد كهدف إستراتيجي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.

وتعدّ هذه الاتفاقيات، محطة رئيسة في مبادرة “الجسور”التي أطلقها البنك؛ بهدف تعزيز حلول التأمين الائتماني والتمويل التجاري، لضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية، والسلع الرأسمالية، ولتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من 70 دولة إلى القطاع الصناعي السعودي، وفق شروط ائتمانية ميسّرة.