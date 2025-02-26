بينهم 22 ألف سائقة.. مليارا ريال دخل السعوديين بتطبيقات الركاب

البلاد – الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، أن إجمالي دخل السائقين والسائقات السعوديين في تطبيقات نقل الركاب، ارتفع إلى أكثر من ملياري ريال سنويًا، ما يعكس نمو القطاع والأثر الاقتصادي الكبير له، وأهميته كرافد يعزز جودة الحياة، ويدعم فرص العمل المرنة للمواطنين.

وأوضح أن عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب في المملكة بلغ 80.5 مليون رحلة خلال بنمو 26%، كما ارتفع عدد السائقين المسجلين في المنصات الرقمية ارتفع بنسبة 27%، ليصل إلى 332 ألف سائق؛ من بينهم 22 ألف سائقة سعودية بنسبة نمو 48 % مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا دعم نمو قطاع النقل التشاركي، وفرص الاستثمار بما يضمن استدامة الخدمات بأعلى معايير الجودة، وتمكين التقنيات الحديثة؛ مثل المركبات الكهربائية والتنقل الذاتي وصولًا إلى منظومة نقل أكثر ذكاءً ومرونة في المملكة.