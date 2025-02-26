الرياضة

الخليج يفرض التعادل على الاتحاد

صحيفة البلادaccess_time28 / شعبان / 1446 هـ      26 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
رفض فريق الخليج الخسارة أمام ضيفه الاتحاد، وفرض التعادل بهدف لمثله على نتيجة المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في ختام الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين.

بدأ الخليج اللقاء بقوة، وفرض أسلوبه، وطالب بركلتي جزاء في الدقيقتين 25 و28 من عمر اللقاء، ولكن حكم المباراة لم يحتسب أيًا منهما.


وفي الشوط الثاني، نجح الاتحاد في تسجيل هدفه في الدقيقة 79 عن طريق عبدالرحمن العبود.

وعاد الخليج، وأدرك التعادل في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء نفذها اللاعب كوستاس.

بهذا التعادل، رفع الاتحاد رصيده إلى 56 نقطة، في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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