الخليج يفرض التعادل على الاتحاد

محمود العوضي- جدة
رفض فريق الخليج الخسارة أمام ضيفه الاتحاد، وفرض التعادل بهدف لمثله على نتيجة المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في ختام الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين.
بدأ الخليج اللقاء بقوة، وفرض أسلوبه، وطالب بركلتي جزاء في الدقيقتين 25 و28 من عمر اللقاء، ولكن حكم المباراة لم يحتسب أيًا منهما.
وفي الشوط الثاني، نجح الاتحاد في تسجيل هدفه في الدقيقة 79 عن طريق عبدالرحمن العبود.
وعاد الخليج، وأدرك التعادل في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء نفذها اللاعب كوستاس.
بهذا التعادل، رفع الاتحاد رصيده إلى 56 نقطة، في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف.
هددددددف⚽!
الأول للاتحاد.. العبود يضعها في شباك سيهيتش🔥⚽
الخليج 0 × 1 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/46SZp5VKtA
— SSC (@ssc_sports) February 26, 2025