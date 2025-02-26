البحر الأحمر الدولية توقّع اتفاقية توفير وقود الطيران المستدام للطائرات

تبوك : البلاد

أبرمت شركة “البحر الأحمر الدولية” وشركة daa العالمية، المشغلة لمطار “البحر الأحمر الدولي”، اتفاقية مع الشركة العربية لتجارة المواد البترولية (APSCO)، توفير وقود الطيران المستدام للطائرات.

ويُعد وقود الطيران المستدام (SAF) ووقود الطيران منخفض الكربون (LCAF) من الحلول الحديثة التي تم تطويرها خصيصًا للإسهام في تقليل الانبعاثات الناتجة عن دورة حياة غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بقطاع الطيران، ويتم إنتاج وقود الطيران المستدام باستخدام الهيدروجين النقي وثاني أكسيد الكربون، أو من خلال الوقود المشتق من المصادر المتجددة أو النفايات.

ويأتي هذا التوجه استكمالًا لجهود شركة “البحر الأحمر الدولية” في خفض الانبعاثات الكربونية، وعلى رأسها التزامها بتشغيل جميع وجهاتها ومرافقها عن طريق اعتمادها على الطاقة الشمسية.