الرياضة

الاتفاق يواصل انطلاقته ويتجاوز التعاون بهدف وحيد

صحيفة البلادaccess_time28 / شعبان / 1446 هـ      26 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
واصل فريق الاتفاق عروضه القوية، وحقق فوزًا ثمينًا على نظيره التعاون، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن.

سجل اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

هذا الفوز، رفع رصيد فريق الاتفاق إلى النقطة 31 بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند 28 نقطة في المركز العاشر.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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