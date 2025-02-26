الاتفاق يواصل انطلاقته ويتجاوز التعاون بهدف وحيد

محمود العوضي- جدة
واصل فريق الاتفاق عروضه القوية، وحقق فوزًا ثمينًا على نظيره التعاون، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن.
سجل اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.
هذا الفوز، رفع رصيد فريق الاتفاق إلى النقطة 31 بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند 28 نقطة في المركز العاشر.
هدددددف!⚽
فينـالدوم يفتتح التسجيل للاتفاق ⚽🔥
الاتفاق 1 × 0 التعاون#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_التعاون | #SSC pic.twitter.com/OXGZPfTC77
— SSC (@ssc_sports) February 26, 2025