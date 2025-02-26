“اتحاد الملاكمة” يحتفي بيوم التأسيس مع ذوي الإعاقة

الرياض – محمد الجليحي

في إطار الاحتفال بيوم التأسيس السعودي 2025، نظم الاتحاد السعودي للملاكمة بالتعاون مع نادي ذوي الإعاقة بالرياض، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، فعالية ترفيهية مجتمعية تهدف إلى إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في تجربة رياضية ممتعة ومحفزة، تعزز من مهاراتهم وثقتهم بأنفسهم.

حيث شارك الاتحاد بركن تفاعلي للملاكمة، اتاح للمشاركين فرصة تجربة هذه الرياضة في بيئة آمنة وبإشراف مختصين، مما لاقى إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا حماسيًا من الزوار. كما شهدت الفعالية حضورًا واسعًا من الجهات الداعمة، في مشهد يعكس حرص مختلف القطاعات على تمكين ذوي الهمم وتعزيز اندماجهم في المجتمع الرياضي.

وأشاد الرئيس التنفيذي لنادي ذوي الإعاقة، عبدالرحمن الشعيلان، بدور الاتحاد السعودي للملاكمة في إنجاح الفعالية، مقدمًا درعًا تكريميًا تقديرًا لجهودهم في دعم هذه الفئة وتعزيز مشاركتها الرياضية.

كما أعرب رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، المهندس عبدالله بن أحمد الحربي، عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية الرياضة كأداة لتمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز روح التحدي لديهم.