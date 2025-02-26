إدارة الجبلين تستنكر تصرف حارس فريقها

لقطة اعتداء حارس الجبلين على حكم المباراة بعد طرده من قبل الحكم#الجبلين_العدالة#جولة_يوم_التأسيس

⁧#الرياضية_السعودية | ⁧#دوري_يلو⁩ pic.twitter.com/spsoNktq1e

— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 26, 2025