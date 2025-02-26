إدارة الجبلين تستنكر تصرف حارس فريقها

حائل- خالد الحامد
أصدر مجلس إدارة نادي الجبلين بياناً توضيحياً، بعد تصرف حارس الفريق مع حكم لقاء الجبلين والعدالة
وقالت: تود إدارة نادي الجبلين أن تعبر عن استنكارها الشديد، لما حدث من تصرف غير لائق من قبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي مارسيلو كارني، في مباراة الفريق اليوم أمام شقيقه العدالة، ضمن منافسات دوري يلو، تجاه حكم اللقاء ممدوح آل شهدان.
مؤكدين أن هذا التصرف لا يعكس القيم والمبادئ، التي يحرص النادي على ترسيخها، ويأتي مخالفًا لأخلاقيات الرياضة التي نؤمن بها جميعًا. وبدورنا، نؤكد أننا لا نقبل بأي شكل من الأشكال هذا التصرف من أي لاعب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وفقًا للوائح النادي الداخلية بحق اللاعب. والتي ستكون متوافقة مع القوانين والأنظمة المتبعة في النادي.
كما نود أن نقدم اعتذارنا الشديد للطاقم التحكيمي والإداري للمباراة، بقيادة حكم اللقاء ممدوح آل شهدان، وللجماهير الرياضية عامة، وجماهير نادي الجبلين العزيزة بشكل خاص على هذا التصرف الفردي غير المسؤول، الذي لا يتماشى مع قيم النادي ومبادئه وأخلاقيات منسوبيه.
وأيضًا، نتوجه بالاعتذار إلى كافة المسؤولين في الرياضة المحلية، مؤكدين على التزامنا التام بالقيم الرياضية، ونبذ أي تصرفات غير لائقة.
وإذ نؤكد أن نادي الجبلين سيظل نموذجًا في احترام القوانين والروح الرياضية في كافة الظروف، التي تتخللها المنافسات الرياضية.
لقطة اعتداء حارس الجبلين على حكم المباراة بعد طرده من قبل الحكم#الجبلين_العدالة#جولة_يوم_التأسيس
#الرياضية_السعودية | #دوري_يلو pic.twitter.com/spsoNktq1e
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 26, 2025