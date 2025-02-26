أمير منطقة المدينة المنورة يزور محافظة بدر

المدينة المنورة : البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تنفيذ الخطط والمبادرات الرامية إلى تطوير المحافظات وتعزيز بيئتها الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سموّه لمحافظة بدر، ضمن جولاته على محافظات المنطقة للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

ورأس سموّه اجتماع المجلس المحلي بمحافظة بدر، بحضور المحافظ محمد الجابري وعددٍ من المسؤولين وأعضاء المجلس، وتم استعراض مشروعات تنموية وبلدية بقيمة تجاوزت 174 مليون ريال، وشملت تطوير البنية التحتية في مجالات البلدية والمياه وصيانة الطرق، إضافة إلى مشروع مزادات الأسماك في الرايس، وإنشاء وتجهيز مركز لصيانة القوارب، كما اطلع سموّه على سير العمل في قطاعي الصحة والتعليم بالمحافظة.

وفي إطار دعمه للأنشطة الرياضية، التقى سموّه رئيس مجلس إدارة نادي الغزوة بمحافظة بدر، وليد الصبحي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة واللاعبون، بمناسبة تحقيق النادي عدة إنجازات رياضية على مستوى المحافظة.

كما التقى سموّه شيوخ القبائل وعددًا من أهالي المحافظة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن تاريخ محافظة بدر ومكانتها العريقة في التاريخ الإسلامي.

وألقى المواطن فيصل الصبحي، نيابة عن أهالي المحافظة، كلمة رحّب فيها بزيارة سمو أمير المنطقة، مشيدًا باهتمامه المباشر بتطوير منظومة العمل والخدمات في محافظات المنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مؤكدًا ما تحظى به محافظة بدر من اهتمام خاص نظرًا لإرثها العريق ومميزاتها الفريدة.