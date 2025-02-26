أكد أنه شاب رائع ويتمتع برؤية ثاقبة.. ترامب: ولي العهد يحظى باحترام العالم

البلاد – جدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- يحظى باحترام وتقدير على مستوى العالم.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن: إنه التقى سمو ولي العهد، ورأى أنه شاب رائع، يتمتع برؤية ثاقبة، ويحظى باحترام كبير في جميع أنحاء العالم.

وجدد الرئيس الأمريكي شكره للمملكة، وسمو ولي العهد على استضافة المحادثات بين واشنطن وموسكو، مضيفًا:” أشكر السعودية والأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات مع روسيا. قيادة المملكة تلعب دورًا مهمًا في الوساطة الدولية، والأمير محمد بن سلمان ينفذ رؤية الملك سلمان بطريقة مذهلة”.

ووصف ترامب المحادثات، التي جرت في السعودية بأنها” رائعة”، مشيدًا بجهود الرياض في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد؛ يسعيان لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ويبذلان قصارى جهدهما لتحقيق ذلك. ومضى قائلًا:” تربطني علاقة صداقة قوية بالملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لقد كانت زيارتنا للسعودية مذهلة– في إشارته لزيارته للمملكة في ولايته الأولى- والتقينا ولي العهد، الذي كان رائعًا”.

وقال ترامب في رد على سؤال حول السعودية كمكان لاستضافة المفاوضات، وما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هناك، حتى لو لم يكن هناك اتفاق في الملف الأوكراني: “اعتقد أن الاجتماع في المملكة كان رائعاً”.