أستراليا تعبر اليابان وتواجه الأخصر السعودي في نهائي كأس آسيا للشباب

البلاد- جدة صعد منتخب أستراليا للشباب لنهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم تحت 20 عاما، المقامة حاليا في الصين.

وحقق المنتخب الأسترالي للشباب انتصارًا ثمينًا 2-0 على نظيره الياباني، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، التي تجرى بمدينة شينزن الصينية. انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، فيما جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح موسى توري التسجيل لمصلحة منتخب أستراليا في الدقيقة 49، فيما أضاف زميله جايلان بيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 67. وضرب منتخب أستراليا- الذي يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه- موعدًا في المباراة النهائية، السبت المقبل ضد المنتخب السعودي، الذي تغلب 3-2 بركلات الترجيح على منتخب كوريا الجنوبية، في لقاء المربع الذهبي الآخر بالمسابقة، الذي جرى في وقت سابق اليوم. وكانت منتخبات السعودية وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان قد حجزت مقاعدها لتمثل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، التي تستضيفها تشيلي في وقت لاحق من العام الجاري.