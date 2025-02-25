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200 مليار ريال استثمارات بالقطاع اللوجستي

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1446 هـ      25 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقت قبل أربع سنوات، جذبت استثمارات كبيرة من القطاع الخاص؛ بلغت نحو 200 مليار ريال.
وقال: إن تلك الاستثمارات ترجمت إلى قفزات نوعية في القطاع، ما سمح للمملكة بتصدر المراتب العالمية في عدد من المؤشرات؛ حيث تقدمت 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
ونوه الجاسر إلى ارتفاع عدد المراكز اللوجستية الفعالة إلى 23 مركزًا؛ تمهيدًا للوصول إلى 59 مركزًا بحلول 2030، موضحًا أن المملكة أصدرت أكثر من 2120 رخصة لوجستية جديدة، وأن هذه الإنجازات تعزز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية، وتدعم كافة القطاعات الاقتصادية والسياحية والصناعية.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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