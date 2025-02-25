يايسله: لقاء القادسية الأفضل للأهلي منذ وصولي

مدرب القادسية: الأهلي فاز بطريقة ذكية وإمكانات عالية

جدة – بدر النهدي – عائض الدهاس

أشاد مدرب نادي القادسية الإسباني ميشيل غونزالس بالنادي الأهلي؛وقال: الفريق الأهلاوي لعب أمامنا بطريقة جداً ذكية، وكان طوال المباراة يملك إمكانات عالية أتاحت له الانتصار، وتحقيق نقاط المباراة التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف، في الوقت الذي لم نكن في يومنا.

من ناحيته، ذكر الالماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، أن فريقه استحق الفوز عطفاً على الأداء الذي قدمه طيلة التسعين دقيقة؛ حيث شكر من خلاله جميع اللاعبين على الأداء الجماعي.

وأضاف: إنه لمن دواعي سروري ان أشاهد الفريق هذا اليوم بهذا الشكل بجميع الأدوار التي قام بها اللاعبون من الناحية الهجومية و الدفاعية، وهذه تعد افضل مباراة للفريق منذ وصولي لتولي دفة الجهاز الفني.

وذكر الالماني يايسله بأنه كان يعي حجم خطورة فريق القادسية، ووضع خطة جعلته متفوقا في مجمل المباراة، كما ذكر في ختام حديثه بأنه يفكر جيداً في لقاء الهلال في الجولة المقبلة، وأنه سيعمل من يوم الغد في تدريبات الاستشفاء.