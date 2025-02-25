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وزير الشؤون الإسلامية يحذر من الإنجراف وراء إعلانات جمع التبرعات

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1446 هـ      25 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أوضح وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أنه ووفقاً لما تبين للجهة المختصة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قيام إحدى الشركات بالتسويق وجمع الأموال من المواطنين لغرض بناء وترميم المساجد وتقديم الخدمات لها، والتحايل على المتبرعين بإيهامهم بوجود موافقات لها بذلك.

وكشف آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في «x» أنه تم رُصد قيام إحدى الجمعيات بالإعلان عن جمع التبرعات (بمبلغ ٩٠ ريالا) لبناء مساجد في مكة المكرمة، مع عدم وجود مواقع مسلمة لها لبناء المساجد وعدم أخذ موافقة الوزارة على ذلك ‏(والذي يُتابع موضوعهما حالياً مع الجهات، المعنية).

وأكد آل الشيخ نظراً لقرب شهر رمضان الكريم والذي يكثر معه مثل هذه الحالات والتجاوزات، فإنني أهيب بالجميع بعدم الانجراف وراء أي إعلانات لجمع التبرعات غير موثقة أو مصرحة من الجهات المسؤولة، وأن يلتزموا بالتبرع عن طريق القنوات الرسمية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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