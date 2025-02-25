هيئة التراث توثق «المنشآت الحجرية»

البلاد ــ الرياض

تواصل هيئة التراث جهودها لتسجيل وتوثيق المواقع التاريخية في السعودية، وأمس كشفت الهيئة عن مشروع” مسح وتوثيق المنشآت الحجرية” في منطقة حائل، بالتعاون مع جامعة سيدني الأسترالية؛ بهدف حصر ودراسة المنشآت الحجرية وتوثيقها، باستخدام أحدث التقنيات العلمية في المجال.

ويمتد المشروع لأكثر من 36 شهرًا، ويتضمن عدة مراحل رئيسة، تشمل: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية، والتوثيق الجوي باستخدام طائرات مروحية، وطائرات بدون طيار، والمسح الأرضي للجبال والوديان، ويتضمن المشروع إجراء عمليات تنقيب أثرية لاختبار طبيعة المنشآت المختارة وتحليلها؛ بهدف الكشف عن أسرار تلك المنشآت الحجرية.

وستعمل هيئة التراث على إدارة المشروع بالتعاون مع فريق متخصص من علماء الآثار والباحثين المحليين والدوليين، إضافة إلى توفير تدريب ميداني للكوادر الوطنية في تقنيات المسح والتوثيق؛ وفق أعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمالها الميدانية، لتشمل استخدام أنظمة حديثة في تحديد المواقع (GIS) وإنشاء خرائط رقمية دقيقة.

وأشارت هيئة التراث إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريعها في مجال حصر وحماية التراث الثقافي للمملكة وتطويره؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، بما يسهم في تسليط الضوء على التاريخ العريق للمملكة ومكانتها الحضارية، التي شكّلت جسرًا يربط بين الثقافات الإنسانية عبر العصور.