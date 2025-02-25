الإقتصاد

مليار ريال لمستفيدي «سكني»

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1446 هـ      25 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
أودع صندوق التنمية العقارية أمس ، مليارًا و 16 مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر فبراير 2025م.
وبحسب الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، خُصص إجمالي دفعة فبراير لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، موضحًا أن إيداع الدعم السكني يأتي بهدف دعم وتحسين قدرة المستفيدين لتملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن الصندوق العقاري يعمل باستمرار على تطوير حلول تمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية تعزّز من فرص التملك وتسهم في تسهيل رحلة المستفيدين وفق خيارات تمويلية وسكنية متنوعة لتملك السكن الملائم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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