مليار ريال لمستفيدي «سكني»

البلاد – الرياض

أودع صندوق التنمية العقارية أمس ، مليارًا و 16 مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر فبراير 2025م.

وبحسب الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، خُصص إجمالي دفعة فبراير لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، موضحًا أن إيداع الدعم السكني يأتي بهدف دعم وتحسين قدرة المستفيدين لتملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن الصندوق العقاري يعمل باستمرار على تطوير حلول تمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية تعزّز من فرص التملك وتسهم في تسهيل رحلة المستفيدين وفق خيارات تمويلية وسكنية متنوعة لتملك السكن الملائم.