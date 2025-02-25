في” يلو”.. العين يفوز على العربي.. والباطن يفرض التعادل على أبها

حائل _ خالد الحامد
فاز العين على العربي، بهدف دون مقابل ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الملك سعود بالباحة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
جاء هدف العين عن طريق محمد النخلي (84)، ليرتفع رصيد العين إلى النقطة (22) في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد العربي عند النقطة (34) في المركز الثامن.
وفرض الباطن التعادل 2-2 على مضيفه أبها، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.
سجل لأبها ايفانز كانجاوا، وعبدالإله الشمري من ركلة جزاء، وللباطن وليد الشنقيطي، ونواف السحيمي؛ ليرفع أبها رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، والباطن إلى 25 نقطة بالمركز الثالث عشر.
وبنفس النتيجة، تعادل الجبيل مع الزلفي في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف.
تقدم الزلفي بهدفين عن طريق دييغو ميراندا، ونواف عسيري، وأدرك الجبيل التعادل عن طريق فينيسيوس باربوزا ” هدفين”.
بهذه النتيجة يتساوى الفريقان بالرصيد 25 نقطة، ويتقدم الزلفي بالمركز الثاني عشر بفارق الأهداف.